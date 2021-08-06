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Erzincan’da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan’da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor

- Kapanan köy yolu açma çalışması

Gürültü Jandarma Sağanak Yağış Güney Doğu Sağanak 

-- Detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda sele dönüştü. Köy yollarının ulaşıma kapandığı güzergâhlarda ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor. Erzincan’da dün kent genelinde etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolu gece saatlerimde jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapanmıştı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri ise çamurla kapanan köy yolunu açmak için 1 kepçe ve 1 greyder ile sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güney doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 32, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor. (EFS-AA)
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