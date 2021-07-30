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Erzincan’da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan’da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerinin mücadelesi

İlk Müdahale Tahkikat Küçük Kız Uçan Otomobil Direksiyon 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Olay yerinden detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da şarampole yuvarlanan otomobilde ki bir aileden 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Erzincan-Bayburt kara yolu, Erzincan’a bağlı Yalnızbağ yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 ACD 170 plakalı araç sürücüsü Ali Aydın viraja hızlı bir şekilde girdi ve direksiyon hâkimiyetini kaybederek araçta bulunan küçük kızı Elif Erva Aydın ve eşi Rüveyda Aydın ile beraber şarampole yuvarlandı. Adeta hurdaya dönen araçta sıkışan yaralıları Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri kurtardı. Kazada yaralanan aileye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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