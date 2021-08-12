Erzincan’da sağanak yağış sele neden oldu

-Köy sakinlerinin çalışmalarından detaylar

-Konuşmalar ve taşan dereler



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Kısa süreli yağışın etkili olduğu bazı köylerde sel ve su baskınları yaşandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava çok bulutlu Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. “Meteorolojik uyarı” Yağışların Erzincan’ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan sağanağın kısa süreli etkili olduğu Erzincan’ın Çağlayan Beldesi Tatlısu köyünde bazı ahır ve bahçeleri sel suları bastı. İl Özel İdaresi ekipleri suların yollara taşıdığı kum, çakıl gibi hafriyatı temizleyerek düzleme çalışması yaptı. Köy sakinleri de ev, bahçe, ahırlara su dolmaması için kazma, kürekleri ellerine alarak setler oluşturdu.

