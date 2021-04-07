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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da Ramazan öncesi et kuyruğu

Erzincan’da Ramazan öncesi et kuyruğu

-Et kuyruğu genel ve röportaj

Polis Market Sağlık Ekipleri Fi Yapı 

--Mağaza içinden detaylar röportaj
--Çay içen vatandaş ile röportaj

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da, Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Erzincan merkezde bulunan et ve süt satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için bekledi. Uzanan kuyrukları gören polis ve sağlık ekipleri zaman zaman vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar yetkililer tarafından HES kodlarına bakılarak en fazla 4 kişi olarak içeriye alınıyor. Et ve Süt Kurumu’nun olmasından dolayı memnun olan Erzincan halkı diğer market ve kasaplarda aynı kalitede etin daha pahalı olduğunu belirtti.
Kuyrukta beklerken canı sıkılan Necdet Karadağ ise eline bir bardak çay alarak sırası gelene kadar çayını yudumlarken, “Böyle kurumların daha çok açılmasını istiyoruz. Hem kaliteli hem de ucuz bir et. Diğer yerlerle kıyaslandığında 4 kiloda 1 kilo et yapar. Bunun için bu kuruma çok teşekkür ederim. Çay keyfi yapıyorum. Hem çay alıyoruz hem de etimizi alıyoruz. Ne mutlu bize.” şeklinde konuştu.
Mağazada, kıymanın kilosu 37 lira, dondurulmuş kıymanın 32 lira, kasap köftenin 40 lira, kuşbaşının 40 lira, biftek 49 lira, pirzola 65 lira, pastırma 88 lira 50 kuruş ve sucuğun kilosu ise 45 liradan satılıyor. (EFS-AA)
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