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Erzincan’da otomobil sürüye daldı: 25 koyun telef oldu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da otomobil sürüye daldı: 25 koyun telef oldu

Erzincan’da otomobil sürüye daldı: 25 koyun telef oldu

Kaza mahallinden görüntüler

Jeep Tahkikat Hayvan 

-Telef olan hayvanlar
-Olay yerinde inceleme

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da karayoluna çıkan sürüye otomobil daldı. Kazada 25 koyun telef oldu. Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu 5. kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürsel Babur idaresindeki AA-767-XC yabancı plakalı Audi marka jeep, karanlıkta fark etmeyerek Naci Albay’a ait yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada 25 koyun telef olurken yaralanan koyunlar mezbahaneye götürülerek kestirildi. Kazada jeepin ön tarafında büyük çaplı hasar oluştu. Kaza sonrası telef olan koyunlar yoldan kaldırılarak olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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