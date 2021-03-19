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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da liseli kızların kavgası

Erzincan’da liseli kızların kavgası

- Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga anı

Otobüs Durağı Liseli Kızlar Cep Telefonu Öğrenciler Ortaöğretim 

-- Yerde kızı yumruk, tokat atan kız
-- Yerdeki kıza diğer iki kızın yardımcı olması

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da ortaöğretim öğrencisi iki kızın yol ortasında kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan’da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı. Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu. Her hangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.
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