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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da kuvvetli kar yağışı ve zirai don uyarısı

Erzincan’da kuvvetli kar yağışı ve zirai don uyarısı

- Erzincan merkezden kar, kış görüntüleri

Hava Sıcaklığı Güzergah Meteoroloji Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Araçlarını kardan temizleyenler ve röportajlar
-- Erzincan'da trafik ve güzergahlardan kar, kış görüntüleri
-- Belediye ekiplerinin karla mücadelesi
-- Kartopu oynayan çocuklar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Hava sıcaklığının düştüğü ve kar yağışının aralıklı devam ettiği Erzincan’da meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı. Güne beyaz örtüyle uyanan Erzincanlılar, Mart ayının 26’sında adeta kara kışı yaşıyor. Kar kalınlığının merkezde 10 santimetreyi bulduğu kentte tipinin de etkisiyle kapanan 239 köy yolunun ulaşıma yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karın tadını kartopu oynayan çocuklar çıkarırken Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan için kuvvetli kar ve zirai don uyarısı yapıldı. Uyarıda; “26 Mart 2021 günü saat 06.00’dan başlayarak, 27 Mart 2021 günü saat 12.00’a kadar Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kuvvetli (8-20 santimetre) ve yer yer yoğun (20 - 40 santimetre) kar yağışı beklenmektedir. Beklenen kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olası muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Zirai don tehlikesine dikkat! Bugün 00.00’dan, 29.03.2021 günü saat: 09.00’a kadar Erzincan ve çevresinde zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın meydana gelebilecek zirai don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidinde eksi 11,7 derece olarak kaydedildi.
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