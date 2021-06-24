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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da kurban pazarında hareketlilik başladı

Erzincan’da kurban pazarında hareketlilik başladı

- Pazardan detay ve genel görüntüler

Kurbanlık Hayvan Kurban Pazarı Tedbirler Hayvan Trol 

-- Pazarlıklar, detaylar
-- Röportajlar

( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN

- Kurban Bayramı öncesinde Erzincan’daki kurban satış alanlarında hareketlilik başladı.
Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyenler vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için şimdiden sıraya alınarak listeleniyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı.
Erzincan’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı. Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlık hayvan telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneyle aynı olduğu görülüyor. Erzincan’da bulunan kurbanlık satış pazarında besiciler hayvanlarını satışa sunarken, vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Besiciler, pazara ilk kez indirdikleri hayvanlara talep olduğunu ancak besi fiyatlarındaki yükselişin hayvan fiyatlarını da etkilediğini belirterek, yine de satışlardan ümitli olduklarını belirtiyor. Besiciler, kurbanlık hayvanların ortalama 8 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlarda olduğunu belirterek, kapak (diş) atmayan hayvanların kurbanlık diye kesilmemesi gerektiğini, bu konudan anlayan kişiler ile hayvanların kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. (EFS-AA)
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