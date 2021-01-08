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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da komandolar terör inlerini bir bir imha etti

Erzincan’da komandolar terör inlerini bir bir imha etti

- Komandoların operasyonu

Jandarma Komando Dolar Panasonic Terör Örgütü 

-- Terör inlerinin imha edilmesi
-- Ele geçirilen malzemeler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02” operasyonunda terör inleri bir bir imha edildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah ilçesi kırsalında 07 Ocak 2021 tarihinde “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02” operasyonu gerçekleştirildi.
Yapılan operasyon kapsamında; tespit edilen 8 adet mağara/barınak içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 10 adet 12 kg'lık tüp, 1 adet piknik tüpü, 50 metre halat, 10 adet panasonic marka büyük boy pil, 35 çift mekap ayakkabı, 1 adet ayakkabı, 1 adet jelikan, 1 adet kürek, 1 adet hilti ucu, 155 m ebatlarında iki parça naylon branda, 4 adet mont, 2 adet pantolon, 3 adet tişört, 1 adet bere, 3 metre hortum, 1 adet yemek kazanı, 1 adet pompa ele geçirildi. Operasyona yönelik ele geçirilen diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. (AA-AA)
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