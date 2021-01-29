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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da karda kayan yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Erzincan’da karda kayan yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

- Refahiye Devlet Hastanesinden görüntüler

İlk Müdahale Tahkikat Yolcu Otobüsü Direksiyon Trol 

-- Yaralıların ambulansla sevki

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar ve tipinin etkili olduğu yolda kayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 06. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 38 yolcu bulunan bir yolcu otobüsü sürücünün buzlanan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yolun kenarına devrilerek uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine ilk müdahalelerinin ardından oradan da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüs yolcuları firmaya ait başka bir otobüse tahliye edilirken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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