Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

Erzincan’da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Tahkikat Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-- Kar ve detaylar, trafik kazası
-- Hurdaya dönen otomobiller
-- Kapanan yol ve ekiplerin çalışması, detaylar

( ERZİNCAN )- İki otomobilin buzlanan yolda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı ERZİNCAN

- Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sakaltutan Geçidinde buzlanan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkiinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Kar kalınlığı zeminde 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sakaltutan Geçidi meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşıma kısa süreli kapandı. Ahmet Doğu Can idaresindeki 16 N 3034 plakalı renault broadway marka otomobil ile Ali Renklioğlu yönetimindeki 06 AFT 752 plakalı peugeot marka otomobil karlı yolda kayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Renklioğlu, Ahmet Doğu Can ve eşi Esra Can yaralandı. Yaralılar itfaiye, jandarma, trafik ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada 16 N 3034 plakalı renault broadway marka otomobilin adeta kağıt gibi katlanarak pert olduğu gözlendi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken ekipler yolu araçlar çekiciyle kaldırılana kadar kontrollü olarak geçişleri sağladı. (AA-AA)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı