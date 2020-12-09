Erzincan’da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

-- Kar ve detaylar, trafik kazası

-- Hurdaya dönen otomobiller

-- Kapanan yol ve ekiplerin çalışması, detaylar



( ERZİNCAN )- İki otomobilin buzlanan yolda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı ERZİNCAN



- Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sakaltutan Geçidinde buzlanan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkiinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Kar kalınlığı zeminde 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sakaltutan Geçidi meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşıma kısa süreli kapandı. Ahmet Doğu Can idaresindeki 16 N 3034 plakalı renault broadway marka otomobil ile Ali Renklioğlu yönetimindeki 06 AFT 752 plakalı peugeot marka otomobil karlı yolda kayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Renklioğlu, Ahmet Doğu Can ve eşi Esra Can yaralandı. Yaralılar itfaiye, jandarma, trafik ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada 16 N 3034 plakalı renault broadway marka otomobilin adeta kağıt gibi katlanarak pert olduğu gözlendi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken ekipler yolu araçlar çekiciyle kaldırılana kadar kontrollü olarak geçişleri sağladı. (AA-AA)



loading...