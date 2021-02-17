Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor, 359 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor, 359 köy yolu ulaşıma kapandı

- Erzincan'dan kar, kış görüntüleri

Yağmurlu Yağış Uyarısı Karla Mücadele Kar Yağışı Yüz Yüze 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Belediye ekiplerinin karla mücadelesi
-- Röportajlar

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’da etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı. 359 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan kent merkezinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi.
Kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor. Kar ve tipiden dolayı Erzincan genelinde kapanan 359 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta, zaman zaman Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde fırtına şeklinde (70-90 km/sa.) esecek. “Kuvvetli yağış uyarısı” Bugün öğle saatlerine kadar Erzurum’un güney kesimleri ile Erzincan’ın orta ve doğusunda yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. “Kuvvetli rüzgâr uyarısı” Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (70-90 km/sa.) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. “Buzlanma ve don uyarısı” Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. “Çığ uyarısı” Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. (AA-AA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı