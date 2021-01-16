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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan’da kar nedeniyle 189 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da kar nedeniyle 189 köy yolu ulaşıma kapandı

KARLA MÜCADELE DETAYLAR

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Cenaze Köy Yolları Kar Yağışı 


- Erzincan’da etkili olan kar yağışı sebebiyle kent genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapandı. 2 gündür etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi görüyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Erzincan’ın Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt Köyü'nde, İstanbul'da vefat eden Haydar Serin'in (80) cenazesi karayolu ile Erzincan'a getirildi.
Yolun kardan kapalı olması nedeniyle cenazeyi götüremeyen Serin'in yakınları Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekipler yaklaşık bir metre yüksekliğe ulaşan karı iş makineleri ile temizleyerek yolu açtı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi. Serin’in yakınları özel idare ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.
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