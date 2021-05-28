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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

- Kazaya karışan otomobil - Kamyonun görüntüsü - Kaza yerinin görüntüsü - Trafik ekiplerinin olay yerinde incelemede bulunmasıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.İlyas Eser'in kullandığı 24 EN 224 plakalı kamyon, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta, Halit Türkmen yönetimindeki 06 BYE 266 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, otomobildeki Nihat Türkmen (45) olay yerinde hayatını kaybetti, Ergül Türkmen ile araç sürücüleri ise yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Türkmen'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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