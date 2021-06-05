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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan’da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Erzincan’da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin asayiş şubeden adliyeye sevk edilmeleri

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Elektrik Kablosu Akalan Kamera Hırsız 


- Erzincan’da son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kablo hırsızlıklarının meydana geldiği yerleşkelerde güvenlik kameraları incelendi. Şüphelilerin eşkalleri belirlenerek yakalandı, 5 adreste yapılan aramalarda 130 kg bakır elektrik kablosu ele geçirildi. Başka suçlardan da kayıtları bulunan 3 şüpheli asayiş şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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