Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Erzincan’da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Erzincan’da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

- Erzincan’da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Göller Irak 

-- Araçla balıkların getirilişi
-- Gölete balıkların salınması
-- KonuşmaEÇİYOR

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Refahiye yolu üzerindeki gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı. Keban’da Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları, baraj, gölet ve göllere bırakılmak üzere Erzincan dahil 18 kente gönderildi. Erzincan’a ulaşan yavru sazanlar Refahiye yolu üzerindeki Kalkancı göletine bırakıldı. 100 bin yavru sazan balığını gölete bıraktıklarını ifade eden ekipler sportif avcılığın yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.
(EFS-AA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı