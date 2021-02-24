Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan'da gazetecilere 'Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi' verildi

Erzincan'da gazetecilere 'Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi' verildi

-AFAD İl Müdürü Kadir Çelik’in sunumu

Deprem Afet Bilinci Tatbikat Yangın Tatbikatı Deprem Anı 

--Genel ve detaylar
--Vali Mehmet Makas’ın konuşması
--Deprem tatbikatı
--Yangın tatbikatı

( ERZİNCAN ) Erzincan'da gazetecilere "Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi ERZİNCAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Erzincan'da görev yapan gazetecilere yönelik "Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.
Yapılan eğitim programı Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik’in sunumuyla başladı.
Eğitim üzerine anlatım yapan Çelik, özellikle Erzincan’ın deprem kuşağında yer aldığını belirterek, “Sürekli depremlerle karşı karşıya kalmaktayız. Biz de bu depremlerde en az zararla çıkmak için 81 il de böyle çalışmalar yürütüyoruz. Hedef 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşmak. “ dedi.
AFAD personelinin anlatımıyla devam eden eğitim programında konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, “2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi yılı ilan edildi. Bu noktada vatandaşlarımızı afet bilinciyle bilinçlendirerek gerekli eğitimleri vermek istiyoruz. Allah muhafaza olası bir afet durumunda da zararı en aza indirgemek adına başta can kayıplarımız olmak üzere en az zararla çıkmak için vatandaşlarımızı eğitmek noktasında kendimize bir hedef edindik.” ifadelerine yer verdi. Eğitim programı kapsamında, olası deprem anında binadan nasıl çıkılacağı üzerine tatbikat yapıldı. Ardından Erzincan AFAD İl Müdürlüğü önünde yangın tatbikatı yapıldı. (EFS-AA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı