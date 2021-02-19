Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtımı

--Belediye Başkanı Bekir Aksun Röportaj

--Helva dağıtımından detaylar



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan Belediyesi, terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da şehit edilen vatandaşlarımız için helva dağıttı.

Erzincan Belediyesi ekiplerince Piri Sami Hazretleri Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından helva dağıtıldı. Belediye Başkanı Bekir Aksun, yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhlarının şad olması için helva dağıttıklarını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit edilen şehitlerimiz ve daha nice şehitlerimizin ruhlarının şad olması için hem helva dağıtımı yapıyoruz hem de onlar için dualarda bulunuyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Sebep olan tüm terör örgütlerini lanetle kınıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ile beraber İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Aksu, vatandaşlara helva ikramında bulundular. (EFS-



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