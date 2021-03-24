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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

- Dolu yağışı ve detaylar

Lodos Dolu Yağışı Meteoroloji 

-- Kent merkezinden görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da sabah saatlerinde başlayan yağışlar öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı bölgelere dolu yağdı. Erzincan kent merkezinde gün boyu etkili olan sağanak öğleden sonra bazı bölgelerde dolu yağışı ile etkisini gösterdi. Meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü. Ani yağış sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 24 Mart 2021 tarih ve 23 nolu meteorolojik uyarısında, “Bugün bölgemiz genelinde akşam saatlerinden sonra hafifleyecek rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren tekrar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Erzincan ve Ardahan’da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa), Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor” denildi.
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