- Erzincan’da asansörde mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

-- Gençlerin kurtarılarak ambulansa alınması



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da bir kafenin asansöründe yaklaşık 1 saat mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Fevzipaşa caddesinde bulunan bir kafenin asansörüne aşağı inmek için binen 3 genç, arıza üzerine içeride mahsur kaldı. Asansörün arızalandığını ve içerisinde insanların bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kısa süre sonra asansörde mahsur kalan 3 gencin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu asansörün kapısı açılamazken bu seferde asansör tamircisine durum bildirildi.

Olay yerine gelen asansör tamircisi kapıyı açmayı başardı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan gençler kontrol amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (EFS-AA)

