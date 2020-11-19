Erzincan’da ana caddelerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor



- Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların daha sık kullandığı Ordu Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve 13 Şubat Caddesi’nde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Yol ve kaldırımlarda yapılan dezenfekte çalışmalarında otobüs durakları ve çöp bidonları da dezenfekte edildi. Rutin olarak yapılan dezenfekte çalışmaları virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.



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