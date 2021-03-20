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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

- Yaşanan kavga olayı ve detaylar

Hastane Tahkikat Silahlı Kavga Alabalık Polis Ekipleri 

-- Polis ekiplerinin müdahalesi, yaralılar
-- Ambulansta yaralılara müdahale
-- Detaylar ve polisi korona uyarı anonsları

( ERZİNCAN ) -- Kesici alet ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü ERZİNCAN

- Erzincan’da kız alıp verme sebebi yüzünden akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletler ile sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı alt tarafında bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kız alıp verme sebebi yüzünden araları açılan akraba iki grup bugün Buğday Meydanı Hırdavatçılar Çarşısı önünde buluştu. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafta birbirlerine, kesici ve delici aletler ile sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedede kavgaya karışanların büyük bir bölümü aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada olay yerinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar oluştu. 11 kişinin yaralandığı belirtilen kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan yaşanan olay sırasında, polis ekipleri korona virüs salgınına dikkat çekerek ekip otosunun megafonundan anonslar yaparak kalabalık halinde bulunulmaması gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını yeniledi. (AA-AA)
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