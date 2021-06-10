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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ele geçirildi

Erzincan’da ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ele geçirildi

- Ele geçirilen malzemeler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Tahkikat Jandarma Ağaçlı Kaçak Irak 


- Erzincan’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisine gizlenmiş ve 27 koli içerisinde toplam 270 kilogram tütün, 147 koli içerisinde toplam 1 milyon 470 bin adet boş makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, Erzincan Merkez Uluköy köyü mülki sınırları içerisinde ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 27 koli içerisinde toplam 270 kg tütün, 147 koli içerisinde toplam 1 milyon 470 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak yapılan analiz ve takip çalışmaları neticesinde, ele geçirilen tütün ve makaronları olay mahalline bıraktığı tespit edilen olay şüphelisi M.K. isimli şahsa ait bir otomobil ile birlikte bir minibüs tespit edilip, faili olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. (EFS-AA)
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