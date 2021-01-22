Erzincan’da 6 köy yolu ulaşıma kapalı

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( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, kapalı yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürüyor. Erzincan'da yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.





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