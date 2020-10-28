Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

-- Vatandaş röportajları



( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN



- Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilk belirlemelere göre yaşanan depremde herhangi cal ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Depremi hisseden vatandaşlar, “Bugün saat 12 civarında bir deprem oldu. Sarsıntıyı hissettik. Panikledik. Çok şükür her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı” ifadelerine yer verdi. (AA-AA)



loading...