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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da 267 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da 267 köy yolu ulaşıma kapandı

drone görüntüsü

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Karla mücadele detay görüntüler
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( ERZİNCAN -DRONE)- Karla mücadele çalışması havadan görüntülendi ERZİNCAN

- Erzincan ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışması drone ile havadan görüntülendi. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 10 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle merkezde 15, Çayırlı'da 7, Otlukbeli'nde 5, İliç'te 15, Kemah'ta 60, Kemaliye'de 20, Refahiye 90, Tercan 40 ve Üzümlü ilçesinde 15 olmak üzere 140 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 14 greyder, 7 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon olmak üzere 10 ekiple köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yollarının yeniden ulaşıma açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar özel idare ekiplerine teşekkür ettiler.
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