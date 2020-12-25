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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da 14 köy yolu kardan kapandı

Erzincan’da 14 köy yolu kardan kapandı

Karla mücadele çalışmasından görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Bild Karla Mücadele 


- Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’da 14 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, kapalı yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmaları sürdürüyor. Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçesinde 14 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

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