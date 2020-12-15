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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN - Cinayet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN - Cinayet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

- Şüphelinin polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarılması - Şüphelinin adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmesi Erzincan 'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, bir kişinin evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.Ercan Alkan'ın (61) Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde 11 Aralık'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından göz altına alınan Ç.A'nın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ç.A. (38), savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Bıçaklı Saldırı Avcılık Polis Ekipleri Cinayet Saldırı 

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