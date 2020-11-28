ERZİNCAN - Çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
- İşçinin çalıştığı apartmanın çatısından düşmesi - Apartmanın genel görüntüsü - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Apartmanın genel ve detay görüntüsü - Hastanede acilinde ambulans ve polis ekiplerinin görüntüsü Erzincan 'da çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybettiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Taksim TOKİ'de 4 katlı bir apartmanın çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen işçi Sebahattin Mutlu (47), ağır yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bir süre yoğun bakım tedavisi gören Mutlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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