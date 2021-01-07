Erzincan buz tuttu

-Donan dereler

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( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN



- Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Kars’ta 20, Erzurum’da 12, Ağrı’da 18, Iğdır’da 7, Erzincan’da 4, Ardahan’da 16 derece olarak kaydedildi. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklılar ise; Erzincan’da 10, Erzurum’da 1, Kars’ta eksi 1, Ağrı’da eksi 5, Iğdır’da eksi 4, Ardahan’da eksi 2 derece olması öngörülüyor. Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Palandöken’de 39, Konaklı’da 36, Sarıkamış’ta ise 32 santimetre olarak ölçüldü. Öte yandan bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve dereler buz tuttu.



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