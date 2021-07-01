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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZİNCAN - Asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ERZİNCAN - Asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

- İtfaiye ekiplerin asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışması Erzincan 'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'nde bulunan bir binanın asansörüne 3 kişi bindi. Hareket eden asansör bir süre sonra aniden durdu.Vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile asansör firmasının görevlileri binaya geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar kurtarıldı.112 Acil Servis ekiplerince kontrolden geçirilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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