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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’a Nisan ayında kar

Erzincan’a Nisan ayında kar

Kızıldağ Geçidinde kar ve tipi

Hava Sıcaklığı Karayolları Kar Örtüsü Su Baskını Kar Yağışı 

-Detaylar ve röportajlar
-Karayolları ekipleri

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. 1 Nisanda yağan kar, sürücüleri şaşırttı. Erzincan merkezde yağmur yağışı yüksek kesimlerde gece saatlerinde kara dönüştü. Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava biranda soğudu ve lapa lapa kar yağışı başladı.
Kar ve tipi, Refahiye ve Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Asfalt karla kaplanırken karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan meteorolojiden kar erimesi ve çığ uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda hava sıcaklığının yükselmesi ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi ve çığ oluşumu riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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