ERZİNCAN - 9 sığınmacı yakalandı

- Yakalanan düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri - Düzensiz göçmenlerin polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülmeleri Erzincan 'da 9 sığınmacı yakalandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 sığınmacı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 9 sığınmacının olduğunu tespit etti.Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
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