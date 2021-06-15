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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN - 9 sığınmacı yakalandı

ERZİNCAN - 9 sığınmacı yakalandı

- Yakalanan düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri - Düzensiz göçmenlerin polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülmeleri Erzincan 'da 9 sığınmacı yakalandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 sığınmacı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 9 sığınmacının olduğunu tespit etti.Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Polis Aracı Sığınmacı Polis Merkezi Sığınmacılar Yolcu Otobüsü 

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