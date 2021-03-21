ERZİNCAN - 16 sığınmacı yakalandı

- Sığınmacıların polis aracından indirilerek kimlik tespitleri için emniyete götürülmeleri Erzincan 'da 16 sığınmacı yakalandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 16 sığınmacı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.Ekipler, durdurdukları 3 yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 16 sığınmacıyı yakaladı.Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
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