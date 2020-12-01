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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN - 124 bin sentetik hap ele geçirildi

ERZİNCAN - 124 bin sentetik hap ele geçirildi

- Ele geçirilen sentetik hapların görüntüleri Erzincan 'da 124 bin sentetik hap ele geçirildiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da bir minibüste yapılan aramada 124 bin 260 sentetik hap ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.Minibüste yapılan aramada, uyuşturucu madde etkisi ihtiva eden, kullanımı ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 124 bin 260 sentetik hap ele geçirildi.Araç sürücüsü M.Y. (57) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

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