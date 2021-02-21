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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ertelenen ALES aylar sonra korona tedbirleriyle yapıldı

Ertelenen ALES aylar sonra korona tedbirleriyle yapıldı

Öğrencilerin sınava girecekleri okullara gelişi

Sınav Merkezleri Allah İngilizce Kullar Öğrenciler 

-Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler
-Öğrencilerin sosyal mesafeli bir şekilde okula girişi
-Girişlerde dezenfektan, ıslak mendil ve maskenin verilmesi
-Röp.
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen ALES, Elazığ’da pandemi tedbirleri dahilinde gerçekleştirildi.
Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan ve Aralık ayında yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yeni tip Covid-19 tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenmişti. Ertelenen ALES aylar sonra bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da korona virüs önemleri dahilinde gerçekleştirildi.
Adaylar, sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce girecekleri sınav merkezlerinde hazır bulundu. Binalar sınav öncesi detaylı olarak dezenfekte edilirken, adayların kullanmaları için giriş kısımlara dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Ayrıca, sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. İlk kez ALES heyecanı yaşadığını belirten adaylardan Oğuz Diller, “Haziran ayında İngilizce Öğretmenliğinden mezun olacağım. ALES’e ilk defa giriyorum, kendimi denemek istedim. Sınav sistemini öğrenmek için güzel olacak. Ayrıca bu dönemde iyi bir alıştırma da olur, diyebiliriz. Tedbirler kapsamında içeriye alınacağız. Uzun zamandır ÖSYM sınavlarına girmemiştim, inşallah iyi bir deneyim olacak” dedi.

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