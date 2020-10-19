- Ermenistan, Terter'i vuruyor

- Ermenistan ordusu geçici insani ateşkesi ihlal ederek Terter bölgesini vurmaya devam ediyor. Ermenistan ordusu geçici insani ateşkesi ihlal ederek Terter bölgesine ateş açmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Ermenistan, Terter’in Karakoyunlu köyü'nde bir pamuk fabrikasına roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda pamuk fabrikasında yangın çıktı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım