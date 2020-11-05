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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan sivilleri cepheye sürmeye hazırlanıyor

- Ermenistan sivilleri cepheye sürmeye hazırlanıyor

Hacıyev'in paylaştığı video

( BAKÜ ) BAKÜ

Küçük Çocuk Savaş Suçu Gönüllü Asker Askeri Eğitim Terör Örgütü 


- Cephede ağır yenilgiler alan ve savaşacak gönüllü asker arayan, Ermenistan sivilleri ve çocukları cepheye sürüyor. Savaş meydanında Azerbaycan Ordusuna karşı çaresiz kalan Ermenistan üst düzey komutanların öldürülmesi, kaçan askerler ve yaşanan büyük kayıplar nedeniyle sivilleri eğitmeye başladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan da bu askeri eğitimleri alıp cephedeki savaşlara katılacağını açıklamıştı. Ayrıca Ermenistan'da kadınların da silah altına alınacağı açıklanmıştı. Ermenistan’ın PKK’la ile iş birliği Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan’ın bölücü terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Operasyonlarda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Mikaelyan itirafında, Ermenistan ordusu saflarında savaşan Suriye ve Orta Doğu’dan Kürt asıllı paralı askerlerin de bulunduğunu belirtmişti. Ermenistan küçük çocukları cepheye sürüyor Azerbaycan karşısında tam anlamıyla bozguna uğrayan Ermenistan'ın savaş suçu işleyerek çocuk asker kullandığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin görüntüleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerde çocukların saldırılar sırasında Ermeni askerlere yardım ettiği, topları ateşlediği açık bir şekilde görülüyordu.
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