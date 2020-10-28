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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermenistan ordusunun Berde’deki saldırısında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

- Ermenistan ordusunun Berde’deki saldırısında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

olay yerinden görüntü

Savunma Sistemi Saldırı 

-Yanan araçların görüntüsü, hasar gelen dükkanların görüntüsü
-Röportajlar

( BERDE ) - Ermenistan ordusunun Berde’deki saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi BERDE

- Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselirken 70 kişinin yaralandığı belirtildi. Ermenistan ordusu, insani ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sisteminin imha ettiği füzenin parçaları işlek bir cadde ile dükkanların ve binaların bulunduğu kent merkezine düştü. Yapılan son açıklamaya göre saldırı sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi. Bölgede arama kurtarma operasyonları sürüyor.
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