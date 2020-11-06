Ermenistan ordusu tank ve askeri araçlarını bırakarak kaçtı
- Havan topu atış noktalarını imha anı Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarını imha ettiBAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi. Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.
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