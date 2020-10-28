- Ermenistan ordusu Berde kent merkezini vurdu: 3 ölü
Berde'den görüntü
( BERDE ) BERDE
- Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.
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