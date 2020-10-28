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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermenistan ordusu Berde kent merkezini vurdu: 3 ölü

- Ermenistan ordusu Berde kent merkezini vurdu: 3 ölü

Berde'den görüntü

( BERDE ) BERDE


- Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.
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