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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermenistan NATO’dan umduğunu bulamadı

- Ermenistan NATO’dan umduğunu bulamadı

açıklama detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Çatışma Basın Toplantısı Toplantı Diyalog Saldırı 


- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i NATO Merkez Karargahında ziyaret eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan umduğu desteği bulamadı. Stoltenberg Sarkisyan'a çatışmada taraf olmadıklarını işaret ederek, "Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" dedi.
Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalar kapsamında Avrupa’da destek arayışına giren Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, NATO Genel Merkez Karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşme sonrasında kısa bir ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Azerbaycan da Ermenistan da bizim için önemli ülkelerdir. Bazı konularda birlikte çalışabildiğimiz ortaklarımızdır. Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında kısa bir söz alan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da, "Sivillere yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğu bir gerçektir" dedi.
Sarkisyan, "Umarım buraya bir sonraki gelişim daha barışçıl nedenlerle olur" diyerek konuşmasını tamamladı.
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