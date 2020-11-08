- Ermenistan işgalinden kurtarılan Tsakuri köyü görüntülendi

- Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Hocavend’e bağlı Tsakuri köyü görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Hocavend’e bağlı Tsakuri köyünün görüntülerini paylaştı.
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