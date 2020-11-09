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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ermenistan İşgalinden Kurtarılan Şuşa’dan İlk Görüntüler Yayınlandı

- Ermenistan İşgalinden Kurtarılan Şuşa’dan İlk Görüntüler Yayınlandı

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İşgal 

-Kaynak: İHA

( BAKÜ ) - Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’dan ilk görüntüler yayınlandı BAKÜ

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini yayınladı. Azerbaycan ordusu, dün Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Şuşa’da 28 yılın ardından Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.
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