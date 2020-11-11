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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi

Şuşa'da Azerbaycan askeri tarafından ezan okunması

Ulusa Sesleniş İlham 

-detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde ilk ezan sesi duyuldu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini 28 yıl sonra geri aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Kasım'da müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlamalarını sürdürürken, Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerinin Şuşa kentinde ilk ezanı okuduğu görüldü.
Şuşa 8 Mayıs 1992’de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdi Şuşa'ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra Şuşa'da ezan tekrar duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.
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