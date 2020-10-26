- Ermenistan işgalinden kurtarılan Padar köyünün görüntüleri paylaşıldı

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Padar köyünün görüntülerini yayınladı. Azerbaycan, işgalci Ermenistan’dan kurtardığı bölgelere ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Padar köyünün görüntüleri yayınlandı.
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