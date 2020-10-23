- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi

- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyü görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya yönelik başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyünün görüntülerini yayınladı.
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