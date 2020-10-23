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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi

bakanlık tarafından paylaşılan görüntü

( BAKÜ ) BAKÜ

Gesi Bakanlık 


- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyü görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya yönelik başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyünün görüntülerini yayınladı.
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