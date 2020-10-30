- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hudaferin köyü görüntülendi
Köyden görüntü
( BAKÜ ) BAKÜ
- Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Hudaferin köyü görüntülendi. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda Hudaferin köyünü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusu Cebrayıl’ın Hudaferin köyünün yeni görüntülerini paylaştı. Köyün kurtarılmasının ardından Karsalan İsmayılov, doğduğu Hudaferin köyündeki anılarını anlattı.
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