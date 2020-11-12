- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesindeki köyler görüntülendi

- Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı Azıh, Akaku, Ağbulak köyleri görüntülendi. Dağlık Karabağ krizinde Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Azıh, Akaku, Ağbulak köylerinin görüntüleri paylaşıldı.
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